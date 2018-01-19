В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали следователя при получении 1,5 миллиона рублей

11:18 | 22.01.2018

Сегодня утром оперативники УФСБ России по Свердловской области задержали следователя следственной части УМВД по Екатеринбургу Геннадия Львова, сообщили источники veved.ru в силовых структурах. Следователя «приняли» при передаче ему 1,5 миллиона рублей, которые он получил за возбуждение уголовного дела.



По неофициальным данным, следователь принял решение о возбуждении уголовного дела по материалам, которые не находились в его производстве. Сейчас уголовное дело будет возбуждено уже в отношении самого сотрудника, при этом в содеянном им формально усматривается сразу несколько действий, которые характеризуются рядом статей УК РФ.



В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области и пресс-службе областной ФСБ не стали комментировать сегодняшнее задержание.