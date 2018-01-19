Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 января 2018 года

10:41 | 22.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 21.01.2018 до 08:00 22.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 92 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 72 противоправных деяния. Из них: два убийства, два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 19 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, два факта мошенничества, три факта незаконного хранения наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП, в которых погибли четверо граждан, в том числе один ребенок, травмы получили 11 граждан, среди которых двое несовершеннолетних.



За минувшие сутки на территории области проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 3300 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 59 сотрудников полиции, 46 сотрудников частных охранных организаций, 3 сотрудника ОМОН Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области