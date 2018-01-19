В Тавде задержан мужчина, гулявший по городу с обрезом охотничьего ружья

10:31 | 22.01.2018

Накануне сотрудниками патрульно-постовой службы Тавды задержан житель города, разгуливавший по городу в нетрезвом состоянии с обрезом охотничьего ружья. Опасный предмет у гражданина изъяли, а его самого доставили в территориальный ОВД для дальнейшего разбирательства.



В ходе разбирательства выяснилось, что в руках у мужчины находился обрез охотничьего ружья «ТОЗ-БМ» 16-го калибра, пригодный для производства выстрела, что позже было подтверждено криминалистической экспертизой.



В полиции ранее не судимый и официально трудоустроенный местный житель 1970 года рождения пояснил, что ружье взял из дома своего друга, с которым некоторое время назад распивал спиртное.



Выехав по адресу, указанному задержанным, стражи правопорядка выяснили, что здесь проживает 51-летний мужчина. Ранее судимый за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Хозяин квартиры, куда прибыли полицейские, не стал отпираться и подтвердил, что изъятое у его приятеля ружье действительно принадлежит ему. С его слов, обрез он нашел еще в 2011 году, когда ремонтировал сарай, с тех пор хранил у себя. А сейчас, в ходе застолья, владелец незаконно хранящегося ружья показал его своему товарищу, который, не очень долго думая, забрал его и пошёл гулять по городу.



Полицейские попросили злоумышленника добровольно выдать незаконно хранящиеся у него предметы, запрещенные в свободном гражданском обороте, после чего хозяин дома отдал сыщикам шесть патронов того же калибра, что и оружие.



В отношении гражданина, передавшего оружие своему знакомому, было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.



Не избежал ответственности и приятель, который, будучи пьяным, разгуливал с оружием по улицам города, — в отношении него органы внутренних дел составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии опьянения».



Фото: МО МВД России "Тавдинский"