Ночью в Нижнем Тагиле горела квартира пятиэтажного дома

09:36 | 22.01.2018

Ночью с 21 на 22 января в Нижнем Тагиле загорелась квартира в 5-этажном жилом доме.



Прибывшими к месту пожарно-спасательными подразделениями МЧС было эвакуировано по лестничным маршам с помощь масок «Самоспасатель» 6 жильцов дома.



В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 23 человека личного состава.



В 00:59 пожар был полностью потушен. Жертв и пострадавших нет.



Фото: dpchas.com