В Нижнем Тагиле скончалась известный скульптор Людмила Ушакова

18:32 | 21.01.2018

После продолжительной болезни из жизни ушла известный скульптор и директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Людмила Ушакова. Трагическое событие произошло 20 января.



Людмила Павловна возглавляла музей с 1966 по 1974 год, параллельно преподавала в Детской художественной школе № 1. В 1999 году была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ».



Людмила Ушакова работала над созданием рельефов для памятника погибшим красноармейцам, кинотеатра «Искра», Нижнетагильской типографии. Является автором работ, которые расположены в Верхней Салде, Нижней Туре, Надыме.



Прощание со скульптором состоит 22 января в 12:30 в большом зале «Реквиема» на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле.



Фото: tagilcity.ru