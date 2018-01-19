Рубрика: Новости дня
17:44 | 21.01.2018
В Серове мужчине грозит длительное тюремное заключение за хранение наркотиков
— Выяснилось, что молодой человек находился под воздействием наркотиков, — рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области. — В кармане его куртки полицейские нашли бумажный сверток, в котором была курительная смесь, содержащая синтетический наркотик массой 0,28 грамма.
Молодой человек признался, что купил курительную смесь для личного пользования. Ранее парень уже был судим за кражу. Теперь полицейские завели на него уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». За это мужчине грозит до 10 лет колонии.
Фото: KakProsto.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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