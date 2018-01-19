В Серове мужчине грозит длительное тюремное заключение за хранение наркотиков

17:44 | 21.01.2018

Мужчина 24 лет уснул в подъезде дома в микрорайоне Энергетиков города Серова после употребления дозы синтетических наркотиков. Парня заметили жители дома, которые обратились в полицию. Сотрудник полиции тут же забрал молодого человека и доставил его в отдел для разбирательства.



— Выяснилось, что молодой человек находился под воздействием наркотиков, — рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области. — В кармане его куртки полицейские нашли бумажный сверток, в котором была курительная смесь, содержащая синтетический наркотик массой 0,28 грамма.



Молодой человек признался, что купил курительную смесь для личного пользования. Ранее парень уже был судим за кражу. Теперь полицейские завели на него уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». За это мужчине грозит до 10 лет колонии.



Фото: KakProsto.ru