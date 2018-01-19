Семья с маленьким ребенком чудом спаслась из собственного горящего садового дома на Широкой Речке

16:13 | 21.01.2018

Инцидент произошел ночью в коллективном саду «40 лет Октября» на Широкой Речке. Молодая пара с маленьким ребенком чудом выбралась из горящего дома. Соседи сообщили, что супруги вместе с малышом прятались в теплице, поскольку были без верхней одежды.



Местный житель Николай рассказал следующее: «Мы уже спали, а на улице были слышны хлопки. Я подумал: неужели фейерверки запускают? Новый год ведь закончился давно. А потом через окошко я увидел зарево и побежал к соседям. Стучал в окна и двери, звал хозяев. Огонь полыхал уже очень сильно. Тогда я разбил два окна, но не увидел внутри ничего, кроме дыма. После этого я сбегал домой за фонариком и уже на обратном пути увидел соседа. Он был в одних шортах».



Также сосед погорельцев пояснил, что пожар начался в пристрое. По его мнению, возгорание могло случиться из-за неисправной электропроводки или прибора для обогрева помещения.



Несмотря на усилия спасателей, дом полностью сгорел. «Пожар произошёл на площади 40 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава», — сообщили в МЧС по Свердловской области.





Фото: служба спасения «СОВА»