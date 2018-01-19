Франция может отказаться от борьбы за проведение ЭКСПО-2025

16:00 | 21.01.2018

Франция планирует отказаться от заявки на проведение Всемирной выставки «Экспо» в 2025 году. Напомним, что кандидатами также являются Осака, Баку и Екатеринбург.



Как сообщает газета Le Journal du Dimanche, глава французского оргкомитета выставки Паскаль Лами получил соответствующее письмо от премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, передает ТАСС.



«Я решил не поддерживать далее кандидатуру Франции на проведение всемирной выставки, которая будет отозвана», - говорится в письме.



Причиной отзыва заявки называется «структурная слабость» экономической части заявки, так как нет уверенности, что оргкомитет сможет найти необходимые средства.



«Мы предполагали, что Париж может выйти из предвыборной гонки за ЭКСПО, так как ранее Франция выиграла право проводить другое крупное международное событие - летнюю Олимпиаду в 2024 году. Поэтому логично, что французские власти решили сфокусировать внимание только на одном значимом проекте. Конечно, теперь шансы у российской заявки возрастают, но расслабляться не стоит: у Екатеринбурга очень достойные соперники - Осака и Баку», - прокомментировала глава российского Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.







Фото: stihi.ru