Жительница Качканара нанесла три ножевых ранения мужу, который поднял на нее руку

14:56 | 21.01.2018

В Качканаре за причинение тяжкого вреда здоровью будут судить женщину 1978 года рождения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, 18 января после распития спиртного женщина нанесла три ножевых ранения своему мужу.



По словам обвиняемой, ей пришлось защищаться, так как в ходе возникшей ссоры муж поднял на нее руку. Один из ударов пришелся в область правого подреберья, повредив печень.



После случившегося женщина дошла до соседа и попросила его вызвать скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.



Сейчас возбуждено уголовное дело, материалы переданы в суд.