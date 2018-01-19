13:51 | 21.01.2018

Сегодня в Екатеринбурге начнут разбирать Ледовый городок на площади 1905 года. В 12.00 началось закрытие: сначала пройдет концерт, затем «Ледовый штурм», в ходе которого скалолазы проверят на прочность все сооружения, сделанные из снега и льда.



Городок проработает до 23:00, а ночью начнутся работы по разбору конструкций. Парковка на площади 1905 года откроется 29 января.





Фото: serebriany.livejournal.com