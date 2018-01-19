В Екатеринбурге бывший учитель физкультуры ушел в стриптизеры

12:51 | 21.01.2018

Екатеринбуржец Олег отучился на педагога в УПИ. Затем работал учителем физкультуры в школе. Однако спустя год кардинально сменил профессию и стал стриптизером.



По словам мужчины, творческое начало взяло верх. Кроме того, в школе он недостаточно зарабатывал.



Любимые образы Олегаса – сантехник, хулиган и котик. Так Олег превратился в Горячего Олегаса (творческий псевдоним).





Фото: Скрин видео АТН