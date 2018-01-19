Заявку Екатеринбурга на право проведения «ЭКСПО-2025» презентовали в Париже

Представители Заявочного комитета «ЭКСПО-2025» находятся в турне, в рамках которого продвигают заявку Екатеринбурга на право принять международную выставку. В течение трёх месяцев, с 14 января по 30 марта, они побывают в 150 странах.На днях в российском посольстве в Париже состоялся прием, в ходе которого была презентована российская заявка города-кандидата Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 годуВыступивший в ходе мероприятия посол России во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков акцентировал внимание на том, что Екатеринбург со всей ответственностью подошёл к вопросу подготовки к проведению ЭКСПО.«Екатеринбург – с его культурными традициями и богатейшими природными ресурсами – часто называют столицей Урала. Но он также является городом-ключом к бескрайней и поразительной Сибири. Его по праву считают российским «окном в Азию», подобно тому, как Санкт-Петербург, в свое время, стал «окном в Европу», – отметил Алексей Мешков. По его словам, Екатеринбург вместе со всей Россией ответственно и серьезно готовится к проведению ЭКСПО 2025. Для нас это общероссийский проект, имеющий поддержку президента, правительства страны, руководства Свердловской области и, конечно, жителей Екатеринбурга», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии.Екатеринбург до начала борьбы за право принять ЭКСПО победил во внутрироссийском соревновании, отметил в своём выступлении Заместитель генерального директора Заявочного комитета ЭКСПО 2025 Никита Пожитков. «В этом выборе есть глубокий смысл, – сказал он. – Екатеринбург – это сердце России, ее географический центр. Это город с молодым, эмоциональным характером: четверть его жителей – молодежь и студенты. Этот город охотно делится своей живой энергией. И главное, Екатеринбург – нацелен в будущее».По словам Никиты Пожиткова, инновации становятся главным драйвером экономического, социального и культурного развития человечества. «То, что еще десять лет назад казалось нам далеким будущим, становится сегодняшней повседневной реальностью. С этой реальностью и связана тема нашей заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений». Мы создадим город будущего, прообраз грядущего мира, в котором технологии будут служить одной цели – счастью человечества», – добавил он.В свою очередь вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский обратил внимание на то, что Екатеринбург готов построить самый большой по площади выставочный комплекс в истории – 555 га.Гостями мероприятия были делегаты Международного бюро выставок, руководители дипломатических миссий, представители международного делового сообщества и деятели культуры.Фото: exporussia2025.com