Рубрика: Новости дня
11:57 | 21.01.2018
В ДТП на автодороге Екатеринбург – Палкино пострадал 6-летний ребенок
В результате пострадал 6-летний ребенок, который находился на заднем сиденье ВАЗа в детском автокресле. Мальчика госпитализировали с переломом плечевой кости.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:51 | 21.01.2018
Сегодня в Екатеринбурге начнут разбирать Ледовый городок
12:51 | 21.01.2018
В Екатеринбурге бывший учитель физкультуры ушел в стриптизеры
11:57 | 21.01.2018
В ДТП на автодороге Екатеринбург – Палкино пострадал 6-летний ребенок
10:34 | 21.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 января 2018 года
20:12 | 20.01.2018
Житель Екатеринбурга устроил пьяный дебош на рейсе Москва — Петропавловск-Камчатский
19:45 | 20.01.2018
В Екатеринбурге детьми найден труп в теплотрассе
18:46 | 20.01.2018
Свердловский избирком опубликовал данные о численности избирателей
16:07 | 20.01.2018
На Восточной Ford Focus сбил пьяного пешехода
15:30 | 20.01.2018
Ночью на Химмаше сгорела квартира в пятиэтажке
14:45 | 20.01.2018
Два раза в течение часа привлекались подразделения МЧС к ликвидации последствий ДТП в Свердловской области
13:55 | 20.01.2018
В Качканаре раскрыли кражу фотоаппаратов и монет у коллекционера
13:22 | 20.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 19 января 2018 года
12:25 | 20.01.2018
В Екатеринбурге, надышавшись газом из баллончика, погиб мальчик
12:05 | 20.01.2018
Суд поддержал УФАС и оставил компанию Карапетяна в реестре недобросовестных поставщиков
11:58 | 20.01.2018
57 тысяч свердловчан приняли участие в крещенских купаниях
10:43 | 20.01.2018
В Пермскую таможню можно обратиться по «телефону доверия»
10:32 | 20.01.2018
В 2017 году Пермский филиал «Т Плюс» направил на подготовку к зиме, помимо тарифных источников, дополнительно 533 млн рублей
10:24 | 20.01.2018
Пермские нефтяники помогают с выбором профессии
00:10 | 20.01.2018
Свердловские пожарные потушили храм в поселке Малые Брусяны
21:45 | 19.01.2018
В Полевском вынесли приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД, обвиняемым во взяточничестве
20:32 | 19.01.2018
На Средний Урал придут 40-градусные морозы
20:14 | 19.01.2018
«Уралкалий» приглашает посетителей выставки «Образование и карьера — 2018» на виртуальную экскурсию в шахту
19:21 | 19.01.2018
В Екатеринбурге на выходные ограничат движение по улице Большакова
18:25 | 19.01.2018
В прошлом году самыми востребованными в Перми стали строители-монтажники
18:04 | 19.01.2018
Пермские нефтяники наградили лучших районных журналистов Прикамья
17:30 | 19.01.2018
Дворец молодежи подписал соглашение с УрГЛУ
17:24 | 19.01.2018
Подполковника с Уралмаша повысили в звании
17:04 | 19.01.2018
В Екатеринбурге осуждены два «черных ювелира» за сбыт крупного изумруда
16:57 | 19.01.2018
Крещенские купания в Перми прошли спокойно
16:18 | 19.01.2018
На Курганскую область надвигаются сильные морозы. Синоптики ждут до минус 38 градусов
16:17 | 19.01.2018
Пермяки «серебряного» возраста продолжают путешествовать по региону
16:09 | 19.01.2018
Наркокартель из 18 человек отправилась под суд
16:09 | 19.01.2018
Житель Прикамья задержан по подозрению в убийстве
15:34 | 19.01.2018
В Шумихе задушивший 19-летнего соперника брючным ремнем ревнивец предстанет перед судом
15:31 | 19.01.2018
15-летний подросток ограбил киоск в Екатеринбурге
15:15 | 19.01.2018
«Умкин день» отпразднуют в Екатеринбурге
15:08 | 19.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 января 2018 года
14:11 | 19.01.2018
В Пермском крае стартовал проект «Мы выбираем спорт!»
13:52 | 19.01.2018
«Мало огня»: Линда «зажжет» Екатеринбург в конце января
13:48 | 19.01.2018
Рецидивист, избивший женщину-полицейского, получил 2 года «строгача»
13:25 | 19.01.2018
Пермяки могут узнать о наличии долгов через интернет
13:10 | 19.01.2018
Депутат Госдумы призвал коллег из Киргизии поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
12:58 | 19.01.2018
На форуме «Образование и карьера» пермская молодежь может найти востребованную работу и успешный вуз