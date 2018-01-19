В ДТП на автодороге Екатеринбург – Палкино пострадал 6-летний ребенок

11:57 | 21.01.2018

Накануне вечером произошло ДТП на автодороге Екатеринбург – Палкино. Автомобиль ВАЗ съехал в кювет и врезался в дерево. Причиной аварии стало то, что женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением.



В результате пострадал 6-летний ребенок, который находился на заднем сиденье ВАЗа в детском автокресле. Мальчика госпитализировали с переломом плечевой кости.





Фото: ГИБДД Екатеринбурга