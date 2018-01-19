Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 января 2018 года

10:34 | 21.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 20.01.2018г. до 08:00 21.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 97 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 61противоправное деяние. Из них: одно убийство, три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа, 263 кражи чужого имущества, девять фактов незаконного оборота наркотиков, из которых три – сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие до 8000 человек. Для обеспечения охраны порядка был задействовались 116 сотрудников полиции, 87 сотрудников частных охранных организаций, 3 члена ДНД, 2 сотрудника Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области