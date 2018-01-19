Житель Екатеринбурга устроил пьяный дебош на рейсе Москва — Петропавловск-Камчатский

20:12 | 20.01.2018

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении 26-летнего жителя Екатеринбурга, который устроил пьяный дебош на рейсе Москва — Петропавловск-Камчатский, сообщается на сайте МВД РФ.



«В полицию за помощью обратился бортпроводник авиарейса Москва — Петропавловск-Камчатский. Он сообщил, что во время полета в салоне бизнес-класса находился пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который не реагировал на требования бортпроводника соблюдать порядок, выражался нецензурной бранью, отказывался занимать свое посадочное место и нанес ему удар по лицу», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Фото: bloknot.ru