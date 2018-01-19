В Екатеринбурге детьми найден труп в теплотрассе

19:45 | 20.01.2018

Днём 20 января в колодце теплотрассы возле дома № 10 на улице Восточной в Екатеринбурге найден труп мужчины. Труп обнаружили дети, сообщает «АиФ-Урал».



«Ко мне обратились дети, игравшие во дворе. Они сказали, что в вентильной камере лежит дядька и он не шевелится. Судя по внешнему виду, он был бездомным и умер достаточно давно», — рассказал изданию «АиФ-Урал» очевидец произошедшего.



Силовые ведомства информацию об обнаружении тела неизвестного подтвердили.



Фото: newsvl.ru