Свердловский избирком опубликовал данные о численности избирателей

18:46 | 20.01.2018

Стало известно, сколько избирателей в Свердловской области. По состоянию на 1 января 2018 года в регионе зарегистрировано 3 млн 386 тыс. 595 граждан, которые могут принимать участие в выборах и референдумах.



Больше всего избирателей в Екатеринбурге (1 млн 83 тыс. 64 человека), Нижнем Тагиле (275 065 человек) и Каменске-Уральском (140 222 человека).





Фото: davydov.in