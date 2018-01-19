На Восточной Ford Focus сбил пьяного пешехода

Сегодня около 11:30 произошло ДТП возле дома № 22 на улице Восточной — автомобиль Ford Focus сбил мужчину 1972 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате пострадавший получил ушиб головного мозга и перелом костей основания черепа. Отмечается, что от мужчины исходил устойчивый запах алкоголя.«Со слов водителя, подъезжая к пешеходному переходу, он увидел приближающегося пешехода, пешеход имел шаткую походку, внезапно ускорился и выбежал на проезжую часть дороги. Водитель предпринял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось», — сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.По факту ДТП проводится дознание.