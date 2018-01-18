Два раза в течение часа привлекались подразделения МЧС к ликвидации последствий ДТП в Свердловской области

14:45 | 20.01.2018

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сегодня 20 января утром сотрудники пожарно-спасательных подразделений ведомства дважды в течение часа привлекались к ликвидации последствий ДТП.



Первое произошло в 10:30 в Каменском городском округе, на 1 км Южного обхода, с участием автомобилей «Peugeot 207» и «ВАЗ – 2106»



Второе, в 10:58 на перекрестке улиц Сыромолотова и .Петрова в Верхней Пышме. Здесь столкнулись автомобили «Chance» и «Lexus RX».



В результате обоих ДТП есть пострадавшие. К месту ДТП в обоих случаях выезжало по 1 единице техники и по 3 человека личного состава.



Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.



Фото: info.drom.ru