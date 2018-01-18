В Качканаре раскрыли кражу фотоаппаратов и монет у коллекционера

13:55 | 20.01.2018

В Качканаре сыщики раскрыли кражу у местного коллекционера. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, преступление произошло в новогодние праздники, когда владелец квартиры находился в поездке.



8 января мужчина вернулся и обнаружил пропажу сотовых телефонов, советских фотоаппаратов, а также монет и коллекционных денежных купюр. При этом в жилище отсутствовали следы взлома.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого в совершении кражи – мужчину 1981 года рождения, который имел ключи от данной квартиры, так как ранее проживал здесь с дочерью потерпевшего.



В настоящее время подозреваемый написал явку с повинной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.