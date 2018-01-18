Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 19 января 2018 года

13:22 | 20.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 19.01.2018г. до 08:00 20.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 156 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 91 противоправное деяние. Из них: 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 28 краж чужого имущества, 3 угона автотранспорта, 3 факта мошенничества, 18 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 13 – хранение и 5 – сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП, в которых пострадало 10 человек.



За минувшие сутки на территории области проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 43850 человек. Для обеспечения охраны порядка был задействован 951 сотрудник полиции, 3 сотрудника ИТГ ОМОН Росгвардии, 10 сотрудников ОВО Росгвардии, 97 сотрудников ЧОО, 40 членов ДНД, 86 казаков, 6 сотрудников СБ и 20 волонтеров. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области