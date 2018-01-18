Рубрика: Новости дня
12:25 | 20.01.2018
В Екатеринбурге, надышавшись газом из баллончика, погиб мальчик
Как рассказали друзья ребенка, мальчик надышался газом из баллончика для заправки зажигалок, который купил в другом торговом центре.
В «Глобусе» мальчику стало плохо, и он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, однако вскоре ребенок скончался
Мы попросили комментарий у руководителя пресс-службы полицейского главка области полковника Горелых В. Н.
«Да, действительно такой случай, к сожалению, имел место быть. Мальчика медицинские работники пытались спасти, но сделать врачам этого не удалось, он скончался. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. С большой долей вероятности можно сказать, что ребёнок умер от токсического отравления неизвестным, пока, веществом. Более подробная информация будет только после проведения всех необходимых экспертиз. Но, стоит отметить, что мальчик этот знаком сотрудникам территориального УВД, равно как и его семья в целом, он ранее доставлялся и в райотдел, и в больницу в состоянии опьянения, но после выхода из лечебного учреждения вновь принимался за старое, попрошайничать и употреблять опасные вещества. Полиция пыталась через суд отправить семью на историческую родину, но сделать это оперативно не удалось, так как у членов семьи отсутствуют документы. Органы внутренних дел совместно с коллегами из регионального СК, сотрудниками опеки и других заинтересованных служб и ведомств, сейчас детально разбираются в сложившейся ситуации», - сказал он.
© «Вечерние Ведомости»
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