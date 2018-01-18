Суд поддержал УФАС и оставил компанию Карапетяна в реестре недобросовестных поставщиков

12:05 | 20.01.2018

Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение Свердловского Управления Федеральной антимонопольной службы РФ о внесении ООО «СУ-196» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщила пресс-служба Свердловского УФАС.



Напомним, компания «СУ-196» выиграло в 2016 году аукцион на проведение капремонта участка автодороги г. Ревда — с. Мариинск — п. Краснояр. При стартовой цене контракта в 81,6 миллиона рублей «СУ-196» взяло на себя обязательство произвести ремонт за 67,2 миллиона рублей. Сдача объекта должна была состояться до 20 октября 2017 года, но не состоялась.



В ходе производства работ заказчик, ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог», обратил внимание на некачественное выполнение этих работ, «СУ-196» вместо скального грунта отсыпало основание дороги обычным. Соответственно, заказчик потребовал от строителей в срок до 20 июня 2017 года заменить на объекте обычный грунт на скальный. Однако в установленный срок эти работы произведены не были.



Тогда заказчик, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», в одностороннем порядке разорвал контракт с подрядчиком и обратился в правоохранительные органы, инициировав возбуждение уголовного дела по статье «мошенничество». Одновременно с этим «Управление автомобильных дорог» подаёт заявление в УФАС, с просьбой занести компанию «СУ-196» в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года.



Не смотря на расторжение договора, работники «СУ-196» продолжали выполнять работы на объекте. Заказчику вновь пришлось прибегнуть к помощи правоохранителей, которые выдали предписание прекратить работы и пригрозили нарушителю штрафом.



В сентябре «СУ-196» обратилась в Арбитражный суд, пытаясь изменить положение дел и выйти из реестра недобросовестных поставщиков. Но суд остался на стороне УФАС.



Стоит отметить, что ООО «СУ-196» принадлежит Рафику Карапетяну, брату депутата Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна.



Фото: volynnews.com