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Рубрика: Новости дня


21:45 | 19.01.2018

В Полевском вынесли приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД, обвиняемым во взяточничестве

Сегодня в Полевском вынесли приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД — лейтенанту полиции 1988 года рождения и старшему лейтенанту 1985 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в сентябре 2016 года обвиняемые собирались получить взятку в размере 20 тысяч рублей от мужчины, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции дали нарушителю время на сбор нужной суммы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В итоге Полевской суд приговорил сотрудников ГИБДД к наказанию в виде штрафов по 1 млн 600 тыс. рублей для каждого (80-кратный размер взятки).

«Преступление коррупционной направленности, о котором идет речь, было выявлено сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области во взаимодействии с коллегами из отдела по борьбе с экономическими правонарушениями ОВД Полевского в октябре 2016 года. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел, как и положено, оперативно направили для дальнейшего расследования в региональный Следственный комитет. В ноябре 2016 года обоих инспекторов ГИБДД уволили из системы МВД по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Учитывая, что суд вынес обвинительный вердикт в отношении них, про офицерские погоны им можно теперь забыть навсегда. Так как взяточники изобличены собственными силами территориального ОВД, непосредственные руководители осужденных к дисциплинарной ответственности не привлекались», — прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.


Фото: ob-zor.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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