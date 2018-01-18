На Средний Урал придут 40-градусные морозы

20:32 | 19.01.2018

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается значительное похолодание. Синоптики прогнозируют от -23 до -28 градусов ночью и от -20 до -25 градусов днем. Местами в ночное время возможно до -40 градусов. Морозы продержатся до 25 января.



Сотрудники МЧС напоминают о мерах предосторожности в связи с низкими температурами.



«Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как «капуста». В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Особое внимание следует уделить пожарной безопасности, в том числе отопительным приборам. Автомобилистам советуют запастись средствами спасения — лопатами, тросами, топорами — и всегда иметь при себе заряженный телефон.



В случае возникновения опасных ситуаций следует звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.





Фото: ok.ru