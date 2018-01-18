В Екатеринбурге на выходные ограничат движение по улице Большакова

19:21 | 19.01.2018

Участок улицы Большакова от 8 Марта до Степана Разина будет частично перекрыт в ближайшие выходные в связи с коммунальной аварией — здесь произошла утечка из водовода диаметром 800 миллиметров.



«Холодная вода из этого водовода попадает в грунт, размытие грунта под асфальтовым покрытием приводит к провалам дорожного полотна. Для предупреждения опасных ситуаций необходимо восстановить поврежденный водовод и устранить утечку», — пояснили в пресс-службе МУП «Водоканал».



В настоящее время водовод отключен, а водоснабжение домов организовано по резервным схемам.



Ограничения будут действовать с 8 часов утра 20 января до 6 часов утра 22 января. Отметим, что движение будет перекрыто только в сторону улицы 8 Марта.