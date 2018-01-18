Дворец молодежи подписал соглашение с УрГЛУ

17:30 | 19.01.2018

19 января было подписано соглашение о сотрудничестве между Дворцом молодёжи и Уральским государственным лесотехническим университетом. Наметили первые совместные проекты.



По словам ректора Лестеха Андрея Мехренцева, важно работать с детьми. Чтобы, во-первых, у них сформировалась экокультура, чтобы они проводили исследования, которые будут брать в расчет взрослые.



— К ученым у нас не всегда серьезно относятся. Школьников, получивших некий фактический материал, сумевших его обосновать, услышат с большей вероятностью, — пояснил ректор.



Такого школьника ему представили. Девятиклассник Лука Кормильцев — будущий эколог, а может, физик, он еще точно не решил, научные исследования проводит и даже публикует. Знает, почему листья с деревьев в Екатеринбурге опадают не осенью, а весной и какой район в городе самый загрязненный.



— Я собрал снег в нескольких точках, растопил и проанализировал. Оказалось, хуже всего экология в Железнодорожном районе. Самыми чистыми неожиданно оказались центр и Вторчермет, — рассказал Лука и тут же получил кейс-задание от Андрея Мехренцева.



— Исследуй снег в нашем саду лечебных культур. Проект — уникальный, наследие ЮНЕСКО. Напротив сада построили асфальтобетонный завод, нужно узнать, как он воздействует на окружающую среду, — предложил ректор, обещав экологу всестороннюю помощь.



Масштабным социально значимым проектом Дворца молодежи и лесотехнического университета может стать преобразование парка имени 50-летия ВЛКСМ, на территории которого находится Экоцентр. В частности, восстановление водоемов. Реализовать его могут студенты вместе со школьниками. Также школьников подключат к акциям, которые направлены на решение экологических проблем, познакомят с деревообрабатывающей промышленностью, особенностями проектирования и строительства автодорог, основами лесопромышленного бизнеса и идеями зеленого урбанизма. План совместной работы будет составлен в ближайшее время.



Фото предоставлено пресс-службой Дворца молодежи