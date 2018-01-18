Подполковника с Уралмаша повысили в звании

17:24 | 19.01.2018

Слухи «Вечерних ведомостей» о повышении в звании начальника отдела полиции № 15 (обслуживает микрорайон Уралмаш) подполковника Филиппа Куклина нашли свое подтверждение. Как сообщили veved.ru собственные источники, в конце декабря был подписан указ о присвоении ему звания полковника. Таким образом, это уже второе повышение среди руководящего состава полиции уральской столицы — ранее стало известно о присвоении аналогичного звания начальнику УВД Сергею Кулагину.



Напомним, что ранее Филипп Куклин служил заместителем начальника полиции УМВД Екатеринбурга по оперативной работе.