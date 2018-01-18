В Екатеринбурге осуждены два «черных ювелира» за сбыт крупного изумруда

17:04 | 19.01.2018

19 января Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил Николая Бирюкова к двум с половиной годам и Ельмара Шахверанова к 2 годам колонии за попытку сбыта изумруда весом более килограмма, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



«Судом установлено, что Бирюков, договорившись с Шахверановым о реализации имеющегося у него драгоценного камня, 27 сентября 2016 года привез в кафе восточной кухни, расположенное на пр. Ленина в г. Екатеринбурге, природный драгоценный камень (кристалл разновидности минерала берилла) — изумруд массой 1 226 г, стоимостью свыше 2,2 млн рублей. Подъехав в кафе, он передал изумруд Шахверанову, который направился в ВИП-зал кафе, где его ждал потенциальный покупатель», — указано в официальном релизе.



Оказалось, что покупатель был подставным, так что оба продавца были сразу же задержаны.



Фото: cs6.livemaster.ru