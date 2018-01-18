Наркокартель из 18 человек отправилась под суд

16:09 | 19.01.2018

В Свердловском облсуде начался процесс по делу о банде наркоторговцев. По версии следствия, подсудимые создали ОПС из пяти структурных подразделений, однако личность организатора так и не установлена.



Торговля осуществлялась через интернет-магазины. Одному из подсудимых было предъявлено обвинение в контрабанде синтетических наркотиков из Китая. У задержанных изъято более 11 кг наркотических средств, что является особо крупным размером.