Рецидивист, избивший женщину-полицейского, получил 2 года «строгача»

13:48 | 19.01.2018

42-летний ранее судимый житель Верхнего Дуброво осужден на 2 года колонии строгого режима за то, что ударил сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба СКР.



«Следствием и судом установлено, что вечером 14 октября 2017 года в местный отдел полиции поступила информация о том, что ранее судимый гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, словесно угрожает другим гражданам. Для проверки этой информации выехала участковый уполномоченный полиции. По прибытии на место происшествия она потребовала от дебошира прекратить противоправные действия и проследовать в служебный автомобиль для дачи объяснений. В ответ на данные законные требования злоумышленник стал оказывать противодействие полицейскому и ударил ее локтем, причинив физическую боль», — указано в официальном коммюнике.



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