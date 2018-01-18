Депутат Госдумы призвал коллег из Киргизии поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

13:10 | 19.01.2018

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин на сегодняшнем заседании парламента в рамках рассмотрения вопроса межправительственных соглашений между Россией и Киргизией призвал коллег из дружественной республики поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.



Народный избранник отметил, что общественные организации Киргизии выразили поддержку уральской столице в праве на проведение всемирной выставки. В частности, свою позицию уже озвучил президент Иссык-Кульского форума Аскар Айтматов (сын знаменитого писателя Чингиза Айтматова).



Отметим, что Ионин также призвал коллег по парламентскому цеху поднимать вопрос по ЭКСПО-2025 в рамках всех межпарламентских и межгосударственных мероприятий.