Бывшая подчиненная Александра Караваева возглавила Фонд содействия капремонту в Севастополе

12:19 | 19.01.2018

Бывший руководитель Фонда содействия капитальному ремонту в Свердловской области Светлана Баранова, которая после назначения Александра Караваева директором фонда стала его заместителем, переехала в Крым. Как стало известно veved.ru, накануне она была назначена временно исполняющим обязанности директора Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя.



16 января губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников лишил должности главу Фонда содействия капитальному ремонту Максима Рудя. Он остался недоволен итогами работы фонда в 2017 году, дав низкую оценку деятельности ФСКР.



Напомним, что Светлана Баранова возглавляла Фонд капитального ремонта МКД Свердловской области с марта 2014 по март 2015 года. После того, как фонд возглавил справедливоросс Александр Караваев, она была назначена его заместителем.