Евгений Куйвашев окунулся в прорубь

12:06 | 19.01.2018

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял участие в праздновании Крещения и даже окунулся в прорубь. Соответствующее фото он выложил в Instagram. Это нашло поддержку у подписчиков.



«Говорят, что в Крещение открываются небеса и слышат все просьбы и молитвы. Евгений Владимирович, с Крещением Господним! Пусть и у Вас сбудутся все желания и молитвы!» — пишет пользователь legenda_milalika.



«С Крещением, наш дорогой губернатор, здравия и благополучия вам!» — написал zannyaria.