Начальника УМВД по Екатеринбургу повысили до полковника

11:22 | 19.01.2018

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин на днях получит погоны полковника, сообщили источники veved.ru в силовых ведомствах. Приказ о повышении в звании был подписан в конце декабря. Не исключено, что погоны в торжественной обстановке полицейскому вручат уже на сегодняшней коллегии УМВД либо же на ближайшей коллегии регионального полицейского главка.



Повышение 36-летнего Сергея Кулагина в звании ожидаемо, так как занимаемая им должность — полковничья.



Напомним, что приказом ГУ МВД России по Свердловской области от 14 сентября 2017 года подполковник был назначен начальником УМВД. Временно исполняющим обязанности он стал еще в июле этого года, когда был представлен личному составу. До назначения Сергей Кулагин более пяти лет возглавлял отдел полиции № 14 (микрорайон Эльмаш).