Рубрика: Новости дня
11:07 | 19.01.2018
Екатеринбуржский боксер Шавкат Рахимов будет защищать титул чемпиона мира
Главным событием турнира станет двенадцатираундовый бой за звание чемпиона мира в первом легком весе (до 59 кг) по версии IBO между действующим обладателем пояса, екатеринбуржцем Шавкатом Рахимовым (11-0, 8 КО), и бывшим носителем титула, южноафриканцем Малкольмом Классеном (33-7-2, 17 КО).
Также в список титульных поединков вечера входит десятираундовый бой за вакантный пояс чемпиона мира среди молодежи по версии WBO в легком весе, в котором сойдутся не имеющий поражений россиянин Заур Абдуллаев (7-0, 5 КО) и филиппинец Арди Бойосе (18-1-2, 14 КО). А петербуржец Мухаммад Якубов (10-0, 7 КО) и Марк Урванов из Первоуральска (12-1, 6 КО) сразятся сразу за два пояса: WBA Continental и IBF Baltic.
Помимо этого, публика увидит еще более десятка конкурентных и насыщенных боев. В рамках первого легкого веса небитый и бьющий представитель Казахстана Станислав Калицкий (3-0, 3 КО) встретится с опытным и стойким белорусом Ильей Реутским (9-16-1, 5 КО). В еще одном бою, но уже в рамках легкого веса (до 61,2 кг), сойдутся опытнейший россиянин Рустам Нугаев (29-8-1, 19 КО) и небитый узбекский боксер Равшанбек Умурзаков (1-0, 1 КО). Зрителей ждет и шестираундовое сражение небитых боксеров среднего веса (до 72,6 кг): россиянина Ильи Баландина (2-0, 2 КО) и Равшана Эргашева (1-0, 1 КО) из Узбекистана. В рамках супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) встретятся еще два небитых бойца: россиянин Евгений Романов (7-0, 4 КО) и украинец Герман Скобенко (4-0-2, 1 КО). Этот поединок будет состоять из 8 раундов.
На файткарде шоу состоятся и два возвращения в ринг. Первое произойдет в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг), где известный российский боксер Дмитрий Михайленко (22-2, 10 КО), не бившийся с июля прошлого года, выйдет против своего соотечественника Ислама Думанова (7-1, 4 КО) в десятираундовом бою. Второе возвращение связано с российским полутяжеловесом (до 79,4 кг) Василием Лепихиным (19-1-1, 10 КО). Не выступавший с декабря 2016 года, Василий встретится со знаменитым Дмитрием Сухотским (23-6, 16 КО). Бой также будет состоять из 10 раундов. Продажа билетов на турнир открыта с 16 января.
© «Вечерние Ведомости»
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