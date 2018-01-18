15 тысяч свердловчан окунулись в ледяную воду: количество «моржей» будет расти

10:28 | 19.01.2018

Участие в крещенских купаниях на период 9 часов утра 19 января приняли 15 тысяч свердловчан. Такие данные предоставила пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. Специалисты ведомства продолжают нести службу около купелей, обеспечивая безопасность совместно с медиками и сотрудниками полиции. Происшествий, к счастью, пока не зарегистрировано.



У свердловчан будет возможность погружаться в крещенскую купель еще весь сегодняшний день и какое-то время завтра. После этого купели будут ограждены и заморожены. До полной ликвидации купели будет организовано дежурство, чтобы не допустить провалов людей под лед.