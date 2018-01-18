ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 18 января 2018 года

10:28 | 19.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 18 января произошло два ДТП с пострадавшими, 3 человека получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 19:00 на 49-м км автодороги Н. Тагил — Н. Салда водитель автомобиля ВАЗ-21140, женщина 1993 года рождения, двигаясь со стороны Н. Салды в сторону В. Салды, неправильно выбрала скорость, не обеспечила постоянный контроль за движением автомобиля, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21140 и пассажирка ВАЗ-2114, женщина 1981 года рождения, получили травмы в виде сотрясения головного мозга, обе женщины госпитализированы.



В 20:40 на улице Щербакова в Екатеринбурге водитель автомобиля «Рено-Кангу», двигаясь по улице Щербакова со стороны улицы Павлодарской, на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на улицу Самолетную не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер 120», который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Тойота Ленд Крузер 120» отбросило на пешехода, находящегося на тротуаре. В результате ДТП пешеход, мужчина 1991 года рождения, получил травму ноги.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 22;

Выезд на полосу встречного движения — 38;

Непредоставление преимущества пешеходам — 392;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 51;

Детские удерживающие устройства — 86;

Ремни безопасности — 710.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.