Новый военный прокурор ЦВО провел рабочую встречу с Евгением Куйвашевым

10:22 | 19.01.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне провел рабочую встречу с военным прокурором Центрального военного округа Александром Антюфеевым, назначенным на эту должность в конце 2017 года. Его главе региона представил заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев.



«В конце прошлого года Александр Витальевич (Антюфеев) назначен военным прокурором Центрального военного округа. До последнего времени он возглавлял военную прокуратуру Балтийского флота. Предыдущий военный прокурор Центрального военного округа, Евгений Вячеславович Иванов, был назначен первым заместителем главного военного прокурора, произошла ротация», — сказал Юрий Пономарев.



Евгений Куйвашев отметил, что областные власти сотрудничают с Центральным военным округом по многим направлениям и преследуют общие цели по работе по патриотическому воспитанию молодежи.



«От того, насколько хорошо чувствует себя армия, во многом зависит социально-экономическое положение нашего региона», — подчеркнул губернатор.



Фото: Департамент информационной политики губернатора