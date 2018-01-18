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Рубрика: Новости дня


10:13 | 19.01.2018

Евгений Куйвашев поставил задачи главе Белоярки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачи по развитию Белоярского городского округа перед новым главой муниципалитета Андреем Горбовым, вступившим в должность в конце октября 2017 года.

«Вам сегодня необходимо пересмотреть, «встряхнуть» программы развития городского округа. К этому вопросу нужно подойти комплексно, особое внимание уделив созданию инфраструктуры, сфере сельского хозяйства. Важным двигателем развития территорий, помимо прочего, является реализация поручений президента России, участие в федеральных и областных государственных программах», — сказал Евгений Куйвашев на встрече с Андреем Горбовым.

По словам главы муниципалитета, в числе первоочередных направлений работы сегодня — создание комфортной городской среды в Белоярском и модернизация системы ЖКХ.

© «Вечерние Ведомости»

 


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