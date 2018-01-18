В Красноуфимске пожарные спасли дом от полного выгорания

09:46 | 19.01.2018

Накануне вечером в Красноуфимске произошел пожар на площади 250 кв.м в частном секторе. Жилой дом пожарные успели отстоять, но кровля, внутренняя отделка, стены, перекрытие и домашнее имущество пострадали. Деревянные надворные постройки спасти не удалось.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава. В 18:00 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены лишь в 20:15.