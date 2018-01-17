Екатеринбуржский легкоатлет стал победителем в тройном прыжке на первенстве УрФО

22:13 | 18.01.2018

Первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике среди девушек и юношей проходило с 3 по 14 января в Челябинске.



За медали боролись легкоатлеты ДЮСШ № 19 «Детский стадион» Орджоникидзевского района.



Атлет Денис Берестов стал первым в тройном прыжке, а также бронзовым призером в прыжке в длину. Кроме того, спортсмен получил право участвовать в первенстве России.



Стоит отметить, что воспитанники екатеринбуржской ДЮСШ Даниил Бизин и Софья Сагитова также заняли призовые места на первенстве.





Фото: екатеринбург.рф