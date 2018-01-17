В мэрии назвали точные даты закрытия ледового городка и открытия парковки на площади 1905 года

20:31 | 18.01.2018

В администрации Екатеринбурга сообщили, что ледовый городок проработает до 21 января. В этот день на площади пройдет развлекательная программа, которая стартует в 12:00. После нее в городке будет проходить «Ледовый штурм», во время которого участники проверят на прочность все сооружения, сделанные из снега и льда.



Так, городок проработает до 23:00, а в ночь с 21 на 22 января рабочие начнут сносить конструкции площадки, 24–26 января вывезут их, а также аттракционы и киоски.



Парковка на площади 1905 года откроется уже 29 января.





Фото: oblgazeta.ru