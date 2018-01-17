Рубрика: Новости дня
20:31 | 18.01.2018
В мэрии назвали точные даты закрытия ледового городка и открытия парковки на площади 1905 года
Так, городок проработает до 23:00, а в ночь с 21 на 22 января рабочие начнут сносить конструкции площадки, 24–26 января вывезут их, а также аттракционы и киоски.
Парковка на площади 1905 года откроется уже 29 января.
Фото: oblgazeta.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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