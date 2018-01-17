В двух свердловских городах ГИБДД ввела ограничение движения транспорта из-за нечищеных дорог

18:12 | 18.01.2018

В Свердловской области по предписанию ГИБДД закрыто движение автобусов в Алапаевске и Артемовском. К радикальным мерам Госавтоинспекция была вынуждена прибегнуть вследствие невыполнения местными властями обязанности по содержанию улично-дорожной сети в безопасном для дорожного движения состоянии.



В ходе обследований инспекторы ГИБДД сделали вывод о несоответствии состояния автомобильных дорог требованиям нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности. Причиной этого стало несвоевременное выполнение работ по зимнему содержанию, что привело к образованию снежного наката на проезжей части, а также снежных валов на пешеходных переходах и автобусных остановках.



Транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки, выданы предписания о закрытии для движения автобусов нескольких улиц, в адрес обслуживающих организаций и администрациям городов выданы предписания об устранении недостатков.