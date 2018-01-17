Благоустраивать общественные территории в регионе будут по результатам голосования жителей области

17:06 | 18.01.2018

В Свердловской области стартовал сбор предложений по благоустройству общественных территорий. Какие объекты по его итогам будут реконструированы в 2018–2019 годах, определит рейтинговое голосование жителей. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.



Пункты приема — а это более 400 площадок — открылись почти во всех муниципалитетах с населением свыше 20 тысяч человек. Все они будут работать до 9 февраля и размещены в самых доступных и популярных среди горожан местах — в административных зданиях, торговых центрах, библиотеках, кинотеатрах. Направить свои предложения по выбору той или иной территории можно будет также на официальных сайтах органов местного самоуправления.



В активную подготовку к рейтинговому голосованию уже включились жители Сухого Лога, Красноуральска, Верхних Серег, Красноуральска, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, Заречного, Камышлова, Бисерти, Новоуральска, Кушвы, Шалинского городского округа и многих других городов области.



Голосование пройдет в марте, принять участие в нем смогут все желающие. Главное условие — наличие паспорта и регистрации в муниципалитете, на территории которого находится объект благоустройства.



Итоги «референдума» будут опубликованы на официальных сайтах органов местного самоуправления и в муниципальных СМИ. После этого каждый объект пройдет общественные слушания и, с учетом высказанных по нему предложений, будет представлен на софинансирование из областного и федерального бюджетов.



«Сейчас наступил тот момент, когда каждый из нас должен решить, каким будет его город и город его детей, когда, объединив усилия, мы можем сделать окружающее нас пространство красивым, уютным и комфортным для жизни и отдыха. Впереди у нас пятилетняя программа благоустройства, и мы надеемся, что активность свердловчан в этом вопросе будет на самом высоком уровне», — сказал региональный министр ЖКХ Николай Смирнов.



Фото: satadmin.ru