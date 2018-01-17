Новогодние елочки обошлись браконьерам в 50 тысяч рублей

16:20 | 18.01.2018

Лесная охрана региона оштрафовала за незаконную вырубку деревьев перед Новым годом пятерых свердловчан на 4,5 тысячи рублей каждого и заставила выплатить причиненный лесу ущерб в размере 31 тысячи рублей, сообщает департамент информполитики.



Нарушители успели срубить 18 новогодних деревьев. Большую часть ущерба нанес уралец, срубивший 14 елей в Тугулымском лесничестве. Материалы по нему были переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



С 15 декабря, с целью выявления незаконной рубки хвойных, на дорогах Свердловской области было выставлено 62 стационарных поста, в регионе также работало 82 мобильные группы. Сотрудники лесничеств и государственной лесной охраны провели на территории государственного лесного фонда 289 рейдов.



Фото: saltday.ru