Обозначились первые партнеры «Иннопрома-2018»

16:00 | 18.01.2018

Партнеры из Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Индии, Италии, Чехии, Кореи, Японии уже подтвердили свой интерес к участию в работе международной промышленной выставки «Иннопром-2018». Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.



Приглашения на выставку за подписью губернатора были направлены в адрес зарубежных посольств в России, крупных бизнес-объединений, руководителей государств, с которыми Средний Урал имеет соглашения о сотрудничестве на уровне правительств, глав регионов — партнеров Свердловской области. По данным компании — оператора выставки, группы компаний «Формика», в 2017 году в работе выставки «Иннопром» в качестве экспонентов приняли участие более 600 компаний из 20 стран мира, всего же на выставке побывали представители из 95 государств. В прошлом году впервые площадку выставки посетил президент России Владимир Путин.



Международная промышленная выставка «Иннопром-2018» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организатор мероприятия — Минпромторг России. Главная тема — цифровое производство. Страной-партнером выступит Республика Корея.



«Мы приехали заранее, поскольку наслышаны об «Иннопроме» и хотим расширять сотрудничество с вашей областью, масштаб деятельности которой нас приятно удивил. На Урале есть машиностроительные и другие крупные предприятия, которые могут осуществлять и серьезные инвестиционные проекты. Нам бы хотелось поближе познакомиться с вашей промышленностью, чтобы рассмотреть вопрос о развитии здесь совместных производств. Для продолжения диалога мы готовы принять вашу делегацию у себя», — в частности, заявил директор департамента по поддержке бизнеса южнокорейского муниципалитета Сонлиб Сон в рамках встречи на площадке Уральской торгово-промышленной палаты.



Фото: ekburg.tv