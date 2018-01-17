20 процентов свердловчан — несовершеннолетние

15:39 | 18.01.2018

В Свердловской области сегодня живет более 880 тысяч детей в возрасте до 17 лет. На долю несовершеннолетних приходится 20 % в общей численности населения региона. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков.



По его словам, в регионе растет число семей, воспитывающих двоих, троих и более детей. Их количество сегодня составляет почти 62 % от общего числа свердловских семей с детьми, тогда как в 2013 году этот показатель поставлял только 55 %. Более того, на Среднем Урале сохраняется устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей — в настоящий момент их уже более 51 тысячи. С 2008 года рост составил 65 %.



Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, для Свердловской области в 2018 году предусмотрены субвенции почти в 500 миллионов рублей, которые будут направлены на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Кроме того, в нашем регионе федеральные меры поддержки семей дополнены региональным материнским капиталом.



Он напомнил, что задачу по укреплению института семьи и защиты детства определил президент России Владимир Путин. Одним из ключевых шагов стал президентский указ о проведении в России Десятилетия детства. Приоритет здесь — укрепление материальной основы семьи и их адресная материальная поддержка, помощь молодым, многодетным и малообеспеченным семьям.



«Хочу обратить ваше внимание на еще одну очень важную задачу, связанную с благополучием детей, социальным здоровьем общества. Это вопрос комплексной безопасности детей. Где бы они ни находились — в семье, в школе, в досуговом центре, на улице, в транспорте, — везде, в любой ситуации безопасность детей является для нас задачей номер один. Недавние трагические события в Перми еще раз показали необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей», — сказал Евгений Куйвашев.