Зав. кардио-ревматологическим отделением ДКБ-1: о детском ревматизме

14:20 | 18.01.2018

Аделина Михайловна Рахимьянова, главный внештатный детский специалист-ревматолог Свердловской области, отвечает на вопросы veved.ru по поводу деятельности кардио-ревматологического отделения ДКБ №1.



– Какие ревматические заболевания на сегодняшний день встречаются у пациентов чаще всего и насколько они излечимы?



– Наиболее распространенное заболевание – это ювенильный ревматоидный артрит – заболевание, при котором поражаются суставы. Заболевание сопровождается нарушением функции суставов. Есть вариант ЮРА, который относится к орфанным (жизнеугрожающим) состояниям, которые могут привести к тяжелым последствиям. Поэтому очень важны своевременная диагностика заболевания, назначение терапии для сохранения качества жизни пациента.



– Как проходит лечение ревматических заболеваний?



– Терапия зависит от варианта и тяжести течения заболевания. Когда появляются первые симптомы, пациенты обращаются к педиатру по месту жительства, где проводится первичная диагностика, исключаются инфекционные заболевания, которые могут сопровождаться вовлечением суставов в процесс. На данном этапе назначается симптоматическая терапия. В дальнейшем, когда симптоматика сохраняется и не выявлено какой-либо причины данного состояния, пациент направляется в специализированное отделение для дальнейшего обследования и лечения. В настоящее время диагноз ревматического заболевания не является приговором. В арсенале врача-ревматолога, в том числе и в ГБУЗ СО «ОДКБ №1», есть широкий арсенал лекарственных препаратов, в том числе и генно-инженерные биологические препараты, которые используются в мире. Тяжелые пациенты лечатся в круглосуточном стационаре, есть и дневной стационар. В дневном стационаре лечатся пациенты с подтвержденным диагнозом и которым подобраны препараты: такие пациенты приходят к нам с определенным интервалом, чтобы врач-ревматолог посмотрел их в стенах отделения, провел обследования и лечение. Но наиболее важным этапом лечения является реабилитация. Прогноз заболевания наполовину зависит от медикаментозной терапии, наполовину – от реабилитации, от самого пациента и его родителей.



– Кто занимается с пациентами в вашем отделении?



– У нас есть зал лечебной физкультуры и инструкторы. Мы хотим, чтобы реабилитация и гимнастика стали для пациентов стандартом поведения. Если пациент не будет делать упражнения, полного успеха добиться не удастся. Поэтому положиться только на лекарственные препараты нельзя, ведь нет ни одной чудодейственной таблетки, которая сразу ставит на ноги. Необходимо, чтобы физическая культура у наших пациентов стала стандартом поведения.



– Насколько изменился средний возраст заболеваемости ревматическими недугами?



– Чаще дебют заболевания приходится на 3-5 лет, заболевают и в более раннем возрасте. Самый ранний возраст дебюта заболевания пациента с системным вариантом ювенильного ревматоидного артрита в нашей области – это 5,5 мес. Это очень сложные заболевания, они имеют общую сходную клинику с тяжелыми инфекционными, а порой – и с онкологическими заболеваниями. Огромную роль играют раннее выявление симптомов и обращение к специалисту.



– Выросло ли количество пациентов в вашей больнице по сравнению с предыдущими годами?



– В круглосуточном стационаре 300 пациентов, еще 700 детей лечились в дневном стационаре. По сравнению с прошлыми годами это, безусловно, несколько больше.



– С чем связана тенденция увеличения количества пациентов?



– Много факторов накладывают свой отпечаток на это, в том числе и увеличение выявляемости данной категории больных уже на ранних этапах.



– Сильно ли продвинулась наука за последние годы в изучении ревматических заболеваний?



– Примерно 20 лет назад в арсенале лечения пациентов с ревматическими болезнями было два препарата: метотрексат и гормоны. Данная терапия не всегда контролировала активность воспалительного процесса, не могла удержать состояние ремиссии на длительный период. Далее наступила эра генно-инженерной биологической терапии. Пациенты имеют длительную ремиссию, ведут активный образ жизни, практически не отличающийся от режима их сверстников. В настоящее время уже проводится диагностика на генетическом уровне, а в будущем, наверно, и терапия изменится, а когда-то исчезнет необходимость и в лекарственной терапии.



– Могут ли такие заболевания проявиться во взрослом возрасте?



– Да, ревматические заболевания могут дебютировать практически в любом возрасте.



– Различается ли комплекс физических упражнений для детей и взрослых?



– Гимнастика зависит от того, какие суставы поражены и какова функциональная недостаточность на данном этапе заболевания. А возраст пациента на спектр упражнений существенно не влияет.