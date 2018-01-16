Коммунальная авария на ВИЗе. Подача тепла ограничена

На улице Красноуральской (Верх-Исетский район Екатеринбурга) сегодня, 18 января, прорвало теплопровод диаметром 500 мм, пишет портал Е1.«Управляющие компании уведомлены о временной схеме обеспечения потребителей теплом и горячим водоснабжением: горячее водоснабжение — по обратному трубопроводу, отопление — по затухающей схеме. В зону снижения параметров попадают потребители в районе улиц Крауля, Ключевской, Металлургов, Викулова, Заводской, Уральских Рабочих, Крылова, Токарей», — цитирует издание пресс-службу Екатеринбургской теплосетевой компании.Ремонтные работы должны быть завершены до 23:00.